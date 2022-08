Xiaomi Buds 4 Pro: le nuove cuffie promettono tanto e costano poco

Insieme al suo inedito smartphone con schermo pieghevole, Xiaomi ha colto l’occasione per svelare anche un nuovo paio di cuffie wireless, le Buds 4 Pro.

Come suggerisce il nome, le Xiaomi Buds 4 Pro sono cuffie di fascia alta realizzate dal produttore cinese per rimpiazzare le Buds 3 Pro a catalogo. Trattandosi di cuffie wireless premium troviamo funzioni particolarmente avanzate come il supporto per la riduzione attiva del rumore e l’audio 3D.

L’azienda ha dotato questo modello di trasduttori di diametro 11 mm in grado di garantire una risposta in frequenza da 20 a 40.000 Hz. Sono inoltre certificate Hi-Res Audio Wireless e sono compatibili con i classici codec.

Audio 3D ma solo per alcuni modelli

Xiaomi garantisce inoltre una riduzione attiva del rumore di circa 48 dB grazie all’integrazione di tre microfoni per auricolare, ma anche all’utilizzo di un formato in-ear con isolamento passivo. Anche questo modello è certificato IP54 ed è quindi a prova di schizzi. L’audio spaziale è incluso ma solo su uno smartphone compatibile (Mix Fold 2 e 12S Ultra)

Sono due le batterie da 565 mAh, di cui la scatola di ricarica compatibile con la ricarica wireless Qi per garantire un’autonomia di 9 ore con le sole cuffie senza riduzione del rumore e cinque ore con riduzione del rumore.

Le cuffie Xiaomi Buds 4 Pro sono attualmente previste solo in Cina nelle colorazioni oro e nero al prezzo di 999 yuan, ovvero 143 euro. Al momento non è nota la disponibilità in Italia.