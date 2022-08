Xiaomi ha svelato il suo robot umanoide [VIDEO]

Dopo aver presentano Xiaomi CyberDog, ecco Xiaomi CyberOne. Sì, il brand cinese prosegue con i suoi sforzi nel campo della robotica e, questa volta, invece di ricreare un cane robot dalla dubbia utilità, l’azienda ha cercato di ricreare un essere umano.

Il robot umanoide presentato dal boss di Xiaomi Lei Jun è alto 1,77 metri e pesa 55 chilogrammi. CyberOne dovrebbe capire le nostre emozioni e imparare dagli errori con la sua intelligenza artificiale. Può trasportare oggetti e persino riportarceli a richiesta.

I was both nervous and thrilled to interact with him on stage. What did you think of his performance tonight? #CyberOne pic.twitter.com/Je1eXDYEGR