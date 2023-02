Xiaomi investe nelle auto elettriche: “nella top 5 produttori entro i prossimi vent’anni”

Se si pensa a Xiaomi, sicuramente la prima cosa che viene in mente sono gli smartphone. Eppure da tempo la compagnia è intenzionata a espandere la propria produzione nel mondo delle auto elettriche, e ha grandi progetti a riguardo.

Secondo il CEO di Xiaomi Lei Jun, infatti, la compagnia ha grandi progetti: mira a diventare una delle prime cinque produttrici di automobili nel corso dei prossimi venti anni. Si tratta di un progetto davvero ambizioso, dato che per il momento non c’è nessun prodotto ancora sulla strada, ma secondo l’azienda è più che fattibile.

Per Lei Jun, Xiaomi è indietro di circa 6 anni rispetto al resto della competizione in fatto di auto: tuttavia nel 2024 sarà lanciato il suo primo veicolo, e l’anno scorso la compagnia ha attratto centinaia di milioni di dollari in investimenti per il settore automobilistico. L’obiettivo è quello di portare una macchina in grado di integrarsi perfettamente con il resto del brand Xiaomi, quindi telefoni e altri smart device. Non resta che vedere se la convinzione di Jun risulti fondata.