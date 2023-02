Sony Xperia 1 V sarà il top di gamma per gli appassionati di musica

Il design del Sony Xperia 1 IV ha riscosso molto successo e potrebbe essere replicato per il prossimo Xperia 1 V, come suggerito dai rendering svelati da OnLeaks su Twitter.

Il sito Green Smartphones, in collaborazione con OnLeaks, afferma che l’Xperia 1 V riprenderà in gran parte il design dell’Xperia 1 IV, compreso il famoso blocco fotografico lungo con tre sensori, il jack per le cuffie, il pulsante di scatto, il pulsante di accensione e un lettore di impronte digitali integrato. Il jack per le cuffie è raro in questa fascia di prezzo, il che lo rende uno smartphone preferito dagli amanti della musica con le cuffie.

Tuttavia, le dimensioni dello schermo sarebbero leggermente ridotte, con una diagonale di 6,5 pollici e le stesse dimensioni del modello precedente, riducendo logicamente lo spessore dei bordi. Le sue dimensioni dovrebbero essere di circa 161,0 x 69,3 x 8,5 mm, le forme sarebbero piuttosto squadrate e la finitura del retro opaca.

A differenza di un rumor di inizio anno, questo modello Sony non dovrebbe incorporare la tecnologia LG per i suoi sensori fotografici, in particolare per i teleobiettivi, che consentirebbero una gamma focale più ampia eliminando la necessità di una sporgenza sul blocco fotografico. Tuttavia, il blocco fotografico con tre sensori fotografici sarebbe ancora presente e integrerebbe un sensore principale di 12 Megapixel, un sensore ultra grandangolare da 48 Megapixel, un teleobiettivo da 12 Megapixel e una selfie camera frontale da 12 Megapixel. Inoltre, Green Smartphones si aspetta che la selfie camera sia leggermente più prominente.

Il Sony Xperia 1 V sarebbe dotato di Snapdragon 8 Gen 2, l’ultimo chip di Qualcomm riservato agli smartphone di fascia alta, che si trova sul Samsung Galaxy S23 Ultra o sul OnePlus 11. Lo smartphone avrebbe 16 GB di RAM e una batteria da 5000 mAh.

Il Sony Xperia 1 V dovrebbe essere lanciato ad aprile, con disponibilità in tutto il mondo a giugno.