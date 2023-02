Honor Magic5 Pro promette scatti da Guiness dei Primati

HONOR, in partnership con Guinness World Record, ha presentato in anteprima la nuova fotocamera di HONOR Magic5 Pro, lo smartphone della Serie Magic che verrà lanciato durante la conferenza stampa in occasione del Mobile World Congress 2023, il 27 febbraio alle ore 13:30.

HONOR ha sfruttato le potenzialità della Camera AI di HONOR Magic5 Pro per immortalare la performance di Piotr “Grabo” Grabowski, cestista professionista, durante l’azione sportiva che gli ha permesso di superare il record mondiale eseguendo uno slam dunk da 3,20 metri di altezza.

HONOR Magic5 Pro, insieme al suo comparto fotografico, porterà con sé alcune importanti innovazioni per gli scatti fotografici e questo progetto ne è testimone.

Il lancio mondiale di HONOR Magic5 Pro avverrà in occasione del MWC 2023 il 27 febbraio.