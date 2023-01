Honor conferma un evento al MWC di Barcellona il 27 febbraio. Ecco cosa attendersi

Honor ha confermato che, nel corso del MWC di Barcellona, terrà un importante evento di presentazione, nel corso del quale dovrebbero essere lanciati diversi prodotti.

L’evento si terrà il 27 febbraio, data di apertura della kermesse catalana, e dalle sedi di Honor hanno cominciato a partire gli inviti destinati alla stampa.

Ma cosa dobbiamo attenderci? Sarà mostrato ufficialmente il modello Magic Vs, lo smartphone foldable dell’azienda che ora arriverà anche in Europa e in Italia. Ma ci sarà anche la nuova Magic5 Series, l’altra linea flagship del produttore cinese, in perfetta sintonia con al filosofia della Dual Flagship Strategy presentata questa estate all’IFA di Berlino.

L’evento inizierà alle ore 13,30 e sarà diffuso anche via streaming.