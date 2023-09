Xiaomi lancia Watch 2 Pro e Smart Band 8

Oltre agli smartphone Xiaomi 13T e 13T Pro, presentati nel corso di un evento internazionale tenutosi a Berlino, il produttore cinese, ha lanciato anche due dispositivi wearable: uno smartwatch, il Watch 2 Pro, e una band, la Smart Band 8.

Xiaomi Watch 2 Pro

Xiaomi Watch 2 Pro è un elegante orologio con display AMOLED da 1,43″ mosso dal sistema operativo Google Wear OS (integra dunque le app Google Wallet, Google Maps e Google Assistant) e dal processore Snapdragon W5 Gen 1.

Misura 47,6×45,9×11,8 mm e pesa 54,5 grammi. Lo schermo ha una risoluzione di 466 x 466 pixels e una luminosità massima di 600 nits.

L’orologio, offre oltre 150 modalità sportive, che possono essere gestite grazie anche al potente sistema GNSS a doppia banda. All’interno una batteria da 495mAh che, secondo il produttore, assicura circa 65 ore di autonomia.

L’orologio è disponibile sia in versione Bluetooth sia in versione LTE, con conntetività 4G.

Smart Band 8

Xiaomi Smart Band 8, ultima novità della linea di fitness di Xiaomi, dispone di oltre 150 modalità sport ed è dotata di monitoraggio della SpO 2 , della frequenza cardiaca, del sonno, e offre una funziona di registrazione e previsione del ciclo mestruale femminile.

Il wearable ha un display AMOLED da 1,62″ protetto da vetro CORNING GG3, resiste in acqua fino a 5 atmosfere, mentre gli utenti possono scegliere tra due opzioni di colore Gold o Graphite Black e fra 200 quadranti preimpostati.

La band è dotata del più chipset Apollo 4 Blue Lite, integra una batteria da 190mAh (fino a 16 giorni di utilizzo con una sola carica) e si ricarica in 1 ora.

Prezzi e disponibilità

Xiaomi Watch 2 Pro e è disponibile nelle versioni e-SIM e Bluetooth nelle colorazioni Black e Silver. In particolare:

Xiaomi Watch 2 Pro 4G – LTE arriverà nelle prossime settimane su mi.com e Vodafone al prezzo di 329,99 euro.

Xiaomi Watch 2 Pro Bluetooth in colorazione Silver è disponibile da oggi per l’acquisto online su Mediaworld e Unieuro al prezzo di 269,99 euro e, da oggi al 27 settembre, sarà disponibile in early bird al prezzo speciale di 249,99 euro. Nelle prossime settimane, inoltre, sarà in vendita anche in versione Black e anche sui canali mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia e nei principali negozi di elettronica di consumo.

Xiaomi Smart Band 8, nelle colorazioni Graphite Black e Gold,è disponibile a partire da oggi 26 settembre su mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia e nei principali negozi di elettronica di consumo al prezzo di 39,99 euro.

Solo su mi.com e fino al 27 settembre, sarà possibile approfittare del bundle con la Running Clip.