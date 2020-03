Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro ufficiali in Italia: si parte da 799€

Xiaomi ha appena annunciato le varianti globali dei top di gamma Mi 10 e Mi 10 Pro che arrivano in Italia già abilitati per le connessioni 5G e con i servizi Google.

L’unica differenza tra i due dispositivi hanno diversi moduli fotocamera e anche la maggior parte dei sensori sono diversi. Il modulo videocamera del Mi 10 Pro è più grande del Mi 10. A parte questo, i due telefoni hanno anche le stesse dimensioni e sono realizzati in metallo e vetro, presentando cornici estremamente sottili oltre ad un foro per la fotocamera del display nell’angolo in alto a sinistra del display.

Entrambi includono un display Super Amoled da 6,67 pollici FullHD+ (2340 x 1080 pixel) a refresh rate a 90Hz, con rilevamento del tocco a 180Hz, supporto HDR10+ e protezione Gorilla Glass 5.

Gallery

















Il processore Snapdragon 865 alimenta entrambi i modelli e viene fornito con il modem Snapdragon X55 per la connettività 5G oltre ad essere associato a 8 GB di RAM e diverse opzioni di archiviazione fino a 256 GB.

Fotocamere

Il punto di forza del Mi 10 Pro è la fotocamera: il sensore da 108 Megapixel ha un obiettivo 8 Megapixel ed è affiancato da altre tre fotocamere: un teleobiettivo che supporta lo zoom ibrido 10x, un secondo tele da 12 Megapixel con zoom 2x per i ritratti e un sensore ultra grandangolare da 20 Megapixel.

La fotocamera da 108 Megapixel di Xiaomi Mi 10 Pro viene fornita con OIS ed EIS e permette di migliorare immagini e video grazie all’impiego della AI. Lo smartphone è anche in grado di girare video in 8K.

Batteria, ricarica rapida e colorazioni

Xiaomi Mi 10 è dotato di una batteria da 4.780 mAh con ricarica rapida cablata da 30W. Il Mi 10 Pro, d’altra parte, sfoggia una batteria da 4.500 mAh con ricarica cablata da 50W.

Xiaomi Mi 10 è disponibile nelle opzioni di colore Twilight Grey e Coral Green. Mi 10 Pro sarà disponibile nei colori Alpine White e Solstice Grey.

Prezzi e uscita

Xiaomi Mi 10 5G con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione arriverà ad un prezzo di 799 euro mentre la variante con 8 GB di Ram e 256 GB di spazio di archiviazione costerà invece 899 euro. Xiaomi Mi 10 Pro 5G è disponibile in un’unica opzione, con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione al prezzo di 999 euro.

I due dispositivi saranno disponibili in Italia dal 7 di Aprile sul sito ufficiale.