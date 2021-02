Xiaomi Mi 11 Lite: schermo piatto e tre fotocamere

Xiaomi dovrebbe lanciare una versione Lite della sua gamma Mi 11.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina, lo Xiaomi Mi 11 Lite avrà una sezione posteriore molto simile a quella del Mi 11 mentre tutte le principali differenze si concentreranno sul frontale: lo schermo, infatti, non avrà bordi curvi, ma sarà dotato di un pannello piatto.



Il rendering che vi proponiamo in questa pagina è solo una conferma di ciò che un leaker aveva pubblicato circa un mese fa: schermo piatto, come detto, e tre sensori fotografici sul retro, allineati in modo simile al Mi 11. Si tratterebbe dunque di una conferma di quanto già trapelato nelle scorse settimane.



Lo smartphone dovrebbe essere animato dal chipset Snapdragon 732G: una notizia che un po’ sorprende ( e che dunque è tutta da verificare) perché se tale specifica fosse confermata il telefono sarebbe privo del supporto 5G.



Il Mi 11 Lite al momento non è ancora stato annunciato ma è lecito attendersi che possa essere presentato a breve, magari insieme al Mi 11 Pro che avrà un’ottica periscopica e, probabilmente, anche a un Mi 11 Ultra con display secondario sul retro.