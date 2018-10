Xiaomi Mi Mix 3 in arrivo con 5G e 10GB di Ram

Xiaomi ha confermato la data di lancio del suo nuovo top di gamma, Mi MIX 3. Oltre a questo, il produttore cinese ha anche confermato alcuni aspetti del dispositivo in arrivo.

Mi MIX 3 sarà annunciato il 25 ottobre in Cina e supporterà la connessione 5G nonostante questa non sia disponibile da nessuna parte del mondo. Inoltre, ha anche confermato attraverso uno dei suoi teaser sui social media che sarà disponibile una variante del telefono con ben 10GB di RAM.

Sarà quindi il primo smartphone al mondo con un così grande quantitativo di RAM, dato che la variante di OPPO Find X con le stesse specifiche è stata certificata ma non è mai arrivata ufficialmente. La compagnia dovrebbe anche annunciare una variante con 8GB e 6GB di RAM.

Di altro sappiamo che il dispositivo sfoggerà un ampio display senza cornici da oltre 6 pollici con all’interno il processore octa-core 64- bit Snapdragon 845 di Qualcomm. Il fatto che verrà spedito con il supporto 5G non avrà importanza per tanto tempo ma è un’importante elemento per il marketing, lo stesso si può dire per il quantitativo di Ram che non viene ancora sfruttato completamente dal sistema operativo Android.