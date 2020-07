Xiaomi Mi TV Stick compare sul sito ufficiale portoghese

Xiaomi Mi TV Stick è un prodotto che si preannuncia molto interessante. Questa chiavetta HDMI che sarà in grado di offrire Android TV, non è ancora stata ufficializzata ma ha fatto una breve apparizione sul sito ufficiale portoghese confermandone la sua esistenza. La pagina in questione è stata eliminata ma i ragazzi di AndroidPC sono riusciti a salvare qualche schermata informativa.

Di questa, balza subito all’occhio il prezzo contenuto: solo 39,99 euro per portarsi a casa una chiavetta che permette di trasformare una tv normale in una smart. La qualità del display è stata limitata a 1080p ma fino a 60 fps. Per quanto riguarda le dimensioni, queste sono di 92,4 x 30,2 x 15,2 mm per un peso totale di 28,5 grammi.

Con Mi TV Stick, potremo beneficiare di tutte le funzionalità Chromecast e godere dei principali servizi di video streaming come Disney+, Netflix o Prime Video. Gli ultimi due hanno anche controlli integrati sul telecomando come è possibile notare nelle immagini. Non manca poi il tastone centrale per richiamare Google Assistant.

Alimentato da Android TV 9, questo piccolo box è dotato di 1 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione. Mi TV Stick si basa sulla compatibilità con Bluetooth 4.2 e Wi-Fi 5, una formula Basic per ridurre i costi. Nota positiva per l’audio che sarà in grado di garantire un suono Dolby senza sacrificare la gestione del formato DTS.

Quando uscirà in Italia?

Questa apparizione prematura sul negozio portoghese di Xiaomi suggerisce chiaramente che Mi Stick TV sta per essere rilasciata sul mercato europeo e ovviamente quello italiano sarà uno dei primi. A tal proposito, il brand cinese ha dato appuntamento alla stampa per un evento online il prossimo 15 luglio.