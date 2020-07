Google Maps: spuntano le icone dei semafori

Al giorno d’oggi, Google Maps offre delle mappe particolarmente complete e ricche di informazioni tanto da voler mostrare anche la mappatura dei semafori nelle città.

Come scoperto dal sito Droid Life, un magazine estero specializzato in Android, Google Maps si prepara a mostrare un piccolo simbolo in corrispondenza degli incroci per renderlo visibile all’utente anche nella modalità di navigazione. Ovviamente, viene mostrato solo un’icona generale e non il colore specifico in tempo reale.

La funzionalità sembra essere disponibile solo per pochi utenti poiché ancora legata alla fase di beta testing e quindi collegata all’account utente lato server. Non è noto se i semafori saranno previsti per tutti gli utenti di Google Maps oppure no.