Xiaomi presenta gli auricolari true wireless Mi Air 2S

Xiaomi ha presentato gli auricolari true wireless Mi Air 2S (TWS), che promettono una durata della batteria migliorata (fino a 24 ore in totale) e una tecnologia Bluetooth ancora più dosifticata.

Le cuffiette, attualmente disponibili solo in Cina dove possono essere preordinati per 400 Yuan (circa 52 euro), dovrebbero presto essere distribuite anche nei negozi Xiaomi a livello globale.

Gli auricolari sono dotati diper un audio di alta qualità, garantito dal Bluetooth 5.0 con tecnologia LHDC, un’alternativa non proprietaria alla aptX-HD di Qualcomm e disponibile per tutti i produttori di smartphone a partire da Android 10. La LHDC offre anche una modalità a bassa latenza.

Per ridurre i problemi di connettività, l’audio viene inviato a ciascun auricolare separatamente. Ciò consente anche di utilizzare entrambe i “buds” separatamente (nella maggior parte degli auricolari TWS, infatti, solo la cuffietta principale può essere utilizzata separatamente).

Xiaomi Mi Air 2S vengono fornite in una custodia che supporta la ricarica wireless Qi con porta Usb Type-C posta nella parte inferiore. La ricarica completa avviene in un’ora. Gli auricolari offrono un’autonomia in riproduzione di 5 ore ma sommando la carica del loro case, si arriva a un totale di 24 ore (70% in più rispetto alla generazione precedente).

Le true wireless di Xiaomi non supportano la cancellazione attiva del rumore, ma il produttore cinese utilizza microfoni per la soppressione del rumore durante le chiamate. Si possono accettare chiamate facendo un semplice tap su uno degli auricolari, ma utilizzano i controlli touch si può anche regolare il volume. Gli auricolari hanno sensori IR che rilevano quando vengono rimossi dall’orecchio così da entrare automaticamente inpausa.



Le Mi Air 2S presentano una profonda integrazione con MIUI. Permettono di attivare l’assistente vocale e di utilizzare i comandi vocali. Inoltre, gli smartphine che girano sulla MIUI visualizzano una notifica per accoppiare gli auricolari non appena si apre la custodia per la prima volta.



Le Mi Air 2S saranno disponibili per la vendita la prossima settimana, mentre si attendono ancora notizie ufficiali sul loro arrivo in Europa e, di conseguenza, in Italia.