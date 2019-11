Xiaomi ha scelto Madrid come cornice per presentare due nuovi smartphone, il Redmi Note 8T e il Mi Note 10. Vediamoli nel dettaglio.

Xiaomi Mi Note 10

E poi c’è chi dice che le dimensioni non contano…

Il Mi Note 10 (presentato in Cina come Mi CC9 Pro) offre un processore Snapdragon 730G e una CPU octa-core con due core a 2,2 GHz. Il display è un pannello Super AMOLED da 6,47″ con risoluzione Full HD+ e una ratio 19,5: 9. Ha bordi curvi e una tacca a goccia che ospita una fotocamera selfie da 32 Megapixel (F/2.0). Addirittura cinque i sensori posti sul retro con quattro flash led (a due coppie). La fotocamera principale è da 108 Megapixel (nuovo record per uno smartphone) utilizza un sensore Samsung ISOCELL HMX, sviluppato congiuntamente con la società coreana e introdotto per la prima volta su Mi Mix Alpha. Il nuovo sensore, seguendo le specifiche, sarebbe anche in grado di girare video in 6K con un risoluzione di 6.016 x 3.384 pixel a 30 fps. Al momento però, la registrazione video è limitata alla classica risoluzione 4K. Il Mi Note 10 supporta inoltre la ricarica rapida a 30W.

C’è anche una fotocamera con teleobiettivo con OIS in grado di fornire uno zoom ottico 5x e digitale fino a 50x, un’ottica grandangolare da 20 Megapixel (a 117 gradi) e una macro capace di immortalare un soggetto fino alla distanza minima di 1,5 cm, un vero record. La quinta fotocamera è per i ritratti, ma non è il solito sensore di profondità da 2 Megapixel: è un tele da 12 Megapixel con zoom 2x.

La descrizione completa dei cinque sensori fotografici

Un esempio termico di risoluzione di stampa…

Una stampa a grandezza naturale per dimostrare le doti del nuovo sensore da 108 Pixel

Il prezzo italiano è di 599 euro per la versione 6/128 GB mentre laversione 8-128 GB costerà 649 euro. Sarà disponibile in Italia dal 15 novembre.

Xiaomi Redmi Note 8T

Molto interessante anche il modello Redmi Note 8T, che è di fatto il degno erede del Mi Note 7. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche siamo in presenza di uno smartphone con display Lcd da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e aspect ratio di 19.5:9 con protezione Gorilla Glass 5.Il processore è invece lo Snapdragon 665 coadiuvato da 3-32 GB. 4-64 GB e 4-128 GB a seconda delle versioni. Per quanto riguarda invece il comparto fotografico abbiamo ben quattro sensori. Il principale è da 48 Megapixel, affiancato da un 8 Megapixel Ultrawide (ultragrandangolare) e due sensori da 2 Megapixel per macro e profondità di campo. La fotocamera frontale è invece da 13 Megapixel.

Per quanto riguarda la connettività abbiamo il sensore NFC per i pagamenti in mobilità, il Bluetooth in versione 4.2 e il jack da 3,5 mm per le cuffie. La batteria è da 4.000 mah. Prezzo 229 euro per la versione 4\64 GB, disponibile dall’8 novembre.

Non solo smartphone

A Madrid Xiaomi ha presentato anche tre modelli di Tv, debuttando di fatto anche in questo segmento. L’offerta prevede al momento tre pollicciaggi: Mi TV 4S 55″, MiTV 4S 43″ e Mi TV 4A 32″. La risoluzione è di 4K con HDR per tutti i modelli.

Grazie ad Android TV 9.0 gli utenti saranno in grado di installare le applicazioni da Google Play Store e utilizzare funzioni come Google Chromecast e Google Assistant. Con Mi Remote, inoltre, i dispositivi compatibili con la smart home possono essere controllati a distanza utilizzando comandi vocali.

Come da tradizione Xiaomi, anche i prezzi sono molto interessanti. In Spagna, Mi TV 4A 32″ sarà disponibile al prezzo di 179€, Mi TV 4S 43″ al prezzo di 349€, e Mi TV 4S 55″ al prezzo di 449€. I prezzi italiani saranno simili anche se al momento non sono stati ancora comunicati.