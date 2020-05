Presentazione in grande spolvero per Xiaomi. Il brand ha appena svelato quattro smart Tv Android, due smartphone della serie Redmi Note 9, il Mi Note 10 Lite e il Mi 10 Lite 5G.

Un vero e proprio “live show” dedicato al mercato italiano, con ospiti di eccezione. Sul palco si sono alternati Diletta Leotta, Salvatore Esposito, Ivan Zaytsev, Nonna Rosetta e Daniele Pugliese di Casa Surace.

L’evento ha rappresentato anche l’occasione per festeggiare il secondo anniversario dell’arrivo del brand cinese in Italia e i traguardi raggiunti. Xiaomi ha conquistato il terzo posto tra i principali vendor di smartphone sul territorio nazionale, con una quota di mercato del 16% (fonte Canalys, sell-in).

Le Android Tv

Piatto forte della serata l’arrivo in Italia delle smart Tv con sistema operativo Android.

Quattro i polliciaggi delle Mi Tv: Mi TV 4S 65”, Mi TV 4S 55”, Mi TV 4S 43” e Mi TV 4A 32”. I dispositivi offrono un design elegante, un’interfaccia incredibilmente facile da usare e una vasta libreria di contenuti multimediali. Alimentate da Android TV 9.0, permettono di installare le applicazioni dal Google Play Store e di utilizzare funzioni come Google Chromecast e Google Assistant. Con Mi Remote, i dispositivi compatibili con la smart home possono essere controllati a distanza utilizzando comandi vocali.

Mi TV 4S 65” sarà in vendita a partire da luglio al prezzo di 699 euro. A partire da mezzanotte presso i Mi Store Autorizzati e su Amazon saranno disponibili tre varianti: Mi TV 4A da 32” a 199 euro, Mi TV 4S 43” a 399 euro, e Mi TV 4S 55” a 499 euro. Solo per le prime 24 ore, sarà possibile acquistare Mi TV 4S da 43” e Mi TV 4S da 55” su Amazon al prezzo Early Bird di 299 e 399 euro.

La famiglia Redmi Note 9 si allarga

Cresce anche la famiglia Redmi Note 9 che, al Note 9s, aggiunge Note 9 e Note 9 Pro.

Redmi Note 9 è mosso dal processore MediaTek Helio G85 e dotato di una batteria da 5.020mAh con supporto per la ricarica rapida da 18W. Ha la fotocamera frontale da 13 Megapixel e la fotocamera principale da 48 Megapixel, obiettivo ultra grandangolare da 8 Megapixel, lente macro da 2 Megapixel e sensore di profondità da 2 Megapixel. Redmi Note 9 è dotato di NFC multifunzionale, jack per cuffie e blaster IR. Redmi Note 9 è disponibile in Midnight Grey, Forest Green, Polar White. E si declina nelle versioni 3GB+64GB e 4GB+128GB, rispettivamente a 199,90 euro e 229,90 euro.

Redmi Note 9 Pro ha un DotDisplay da 6,67” senza notch, un processore Qualcomm Snapdragon 720G, un sensore per le impronte digitali montato lateralmente e un nuovo design del modulo della fotocamera frontale. La batteria ha una capacità di 5.020 mAh e supporta la funzionalità di ricarica rapida da 30W che consente fino a due giorni di autonomia. Redmi Note 9 Pro è disponibile in tre colorazioni: Interstellar Grey, Tropical Green e Glacier White, nella variante da 6GB+64GB e da 6GB+128GB rispettivamente al prezzo di 269,90 euro e 299,90 euro.

Da mezzanotte, Redmi Note 9 da 3GB+64GB e Redmi Note 9 Pro nella versione da 6GB+64GB saranno disponibili su mi.com, Mi Store e Amazon. Mentre Redmi Note 9 da 4GB+128GB e Redmi Note 9 Pro da 6GB+128GB saranno acquistabili presso i Mi Store, tutte le principali catene di distribuzione e i principali operatori telefonici.

Inoltre, solo per le prime 24 ore, sarà possibile acquistare su mi.com e su Amazon Redmi Note 9 nella variante da 3GB+64GB e Redmi Note 9 Pro da 6GB+64GB a un prezzo Early Bird rispettivamente a 179,90 euro e 249,90 euro.

Mi Note 10 Lite e Mi 10 Lite 5G

Mi Note 10 Lite è uno smartphone dotato di display Amoled 3D curvo da 6,47” e di un retro in vetro 3D curvo. Quattro le fotocamere, da 64 Megapixel con sensore Sony IMX686 e sensori dedicati per foto ultra-grandangolari, scatti macro ravvicinati e ritratti. Mi Note 10 Lite è già in vendita in Glacier White, Midnight Black e Nebula Purple, nella versione 6GB+64 GB su mi.com e presso i Mi Store al prezzo di 369,90 euro e nella versione 6GB+128GB in Glacier White e Midnight Black, in esclusiva con Vodafone, al prezzo di 399,90 euro.

Mi 10 Lite 5G: dispone di una quad camera con intelligenza artificiale da 48 Megapixel e un display Amoled TrueColor da 6,57”. È mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 765 5G econ modem X52 integrato. Mi 10 Lite 5G sarà in vendita a partire da giugno su mi.com, Mi Store Autorizzati, Amazon, presso le principali catene di distribuzione e i principali operatori telefonici nelle versioni 6GB+64GB e 6GB+128GB, rispettivamente al prezzo di 369,90 euro e 399,90 euro e nelle colorazioni Cosmic Grey, Dream White e Aurora Blue.