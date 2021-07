Xiaomi Redmi Buds 3 Pro ufficiali con riduzione attiva del rumore

Nel campo delle cuffie wireless, Xiaomi è riuscita a consolidarsi nella fascia entry pur non eccellendo in alcune funzioni quali la riduzione attiva del rumore.

Oggi, Xiaomi ha annunciato ufficialmente Redmi Buds 3 Pro. Non si tratta delle prime cuffie ad offrire la riduzione attiva del rumore ma il produttore vuole raggiungere un pubblico con un budget limitato alla ricerca di un’efficace riduzione del rumore e di una comoda autonomia.

Pertanto, la nuova soluzione di Xiaomi sfrutta una funzione ibrida di riduzione attiva del rumore, con cuscinetti per garantire un buon isolamento passivo a monte. Per il Bluetooth, l’azienda cinese indica che le cuffie sono compatibili con lo standard 5.2 e possono essere utilizzate per un totale di 28 ore con la loro custodia, senza però segnalare l’autonomia delle sole cuffie.

Il peso è fissato a 4,9 grammi ciascuna, la riduzione del rumore riduce il volume del suono di 35 dB, il trasduttore ha un diametro di 9 mm e l’autonomia annunciata delle cuffie è di 6 ore con riduzione del rumore disattivata.

Le cuffie Redmi Buds 3 Pro sono state annunciate oggi. Non è ancora chiaro quando arriveranno in Italia e il loro prezzo ma sono già proposte su Gearbest ad un prezzo di 69,99 dollari, ovvero 59 euro entrando così in diretta concorrenza con le Huawei FreeBuds 4i.