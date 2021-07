Samsung conferma evento Unpacked per l’11 agosto

Un box quadrato e un altro rettangolare: intepretando le forme sono in molti a vedere il nuovo Galaxy Fold e il più minuto Flip oltre alla classica e tradizionale raffigurazione dell’evento Unpacked. In arrivo ci sarebbero i nuovi smartwatch (i primi con sistema operativo ibrido fra Tizen e Wear di Google) e nuovi auricolari true wireless.



Di prove che tutto questo accadrà l’11 agosto ne abbiamo avute tante, quasi quanto le smentite che però con il passare delle settimane sono sembrate sempre più sbiadite. L’ultima grafica dell’evento Unpacked dell’11 agosto proviene dalla stessa Samsung, in particolare dal sito russo del produttore sudcoreano. Qui si legge: “Il futuro si svolgerà in un modo nuovo. Molto presto” con tanto di rimando alle 17:00 ora di Mosca (da noi le 16).

Per aggiungere ancora un po’ di Pathos l’annuncio è stato quasi subito cancellato. Manca però ormaio poco meno di un mese all’evento, quindi è lecito chiedersi il perché di tanto mistero. Anche perché i rendering dei dispositivi in arrivo, inclusi il Galaxy Watch4 e il Watch4 Classic, oltre alle Galaxy Buds2 sono ormai stati abbondantemente mostrati.

Addirittura Amazon Canada ha messo (erroneamente?) in listino gli orologi mentre la FCC ha certificato la S Pen Pro per l’uso con il modello Z Fold3. Insomma…. è tutto pronto. O quasi!

