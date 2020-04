Xiaomi Redmi Note 9 e Note 9 Pro ufficiali in Italia: caratteristiche e uscita

Xiaomi ha ampliato la propria gamma di smartphone presentando ufficialmente Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro che andranno a completare la famiglia nella fascia medio/bassa. Scopriamoli insieme!

Xiaomi Redmi Note 9

Xiaomi Redmi Note 9 ha uno schermo LCD da 6,53 pollici con una notch posizionata nell’angolo in alto a sinistra e una risoluzione Full-HD+. Dentro è alimentato da un processore Helio G85 di MediaTek accoppiato con 3/4 GB di RAM a seconda della versione scelta.

Per il reparto fotografico troviamo quattro sensori:

Sensore principale da 48 Megapixel

Ultra grandangolare da 8 Megapixel

Sensore di profondità da 2 Megapixel

Sensore con obiettivo macro da 2 Megapixel

Per la fotocamera frontale, invece, abbiamo un sensore di 13 Megapixel mentre la batteria ha una capacità di 5020 mAh.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Xiaomi Redmi Note 9 Pro ha lo stesso DNA di Redmi Note 9 ma apporta alcune modifiche per meritare l’appellativo di “Pro”. Troviamo uno schermo molto grande da 6,67 pollici con una “bolla” centrale oltre ad un feedback tattile migliorato “più preciso e reattivo”.

Sul retro, abbiamo ancora un modulo fotografico quadruplo ma con una configurazione leggermente diversa:

Sensore principale da 64 Megapixel

Sensore Ultra-grandolare da 8 Megapixel

Sensore di profondità da 2 Megapixel

sensore con obiettivo macro da 5 Megapixel

Redmi Note 9 Pro offre in particolare la possibilità di scattare foto in RAW e incorpora una modalità caleidoscopio per scatti originali.

Come processore troviamo al suo interno il SoC Snapdragon 720G già presente sul Redmi Note 9S mentre per quanto riguarda la batteria troviamo anche qui una 5020 mAh.

Uscita e prezzi

Ad oggi non si conoscono ancora i prezzi italiani ma solamente quelli in dollari: Redmi Note 9 sarà quindi disponibile a 199 dollari per il taglio da 3/64 GB e a 249 dollari per la versione da 4/128 GB.

Diverso discorso per il Redmi Note 9 Pro sarà offerto a 269 dollari (4/64 GB) e 299 dollari (6/128 GB).

Entrambi gli smartphone saranno disponibili da metà Maggio.