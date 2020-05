Xiaomi Redmi Note 9: la videorecensione

Il nostro esperto Ivan Paparella ha provato per voi il nuovo Redmi Note 9, la versione più economica della nuova famiglia Note 9, che comprende anche Note 9 Pro e Note 9S.

Xiaomi redmi Note 9: la dotazione

Il modello testato è quello con 3 GB di memoria Ram e 64 GB di spazio di archivizione e ha un prezzo di 199 euro. Lo smartphone ha una scheda tecnica completa, mantiene il jack audio da 3,5 mm, offre un triplo slot per doppia Sim e scheda di espansione della memoria microSD, l’NFC e la Radio FM, e dispone di una generosa batteria da oltre 5.000 mAh. Il processore a bordo è il Mediatek Helio G85, mentre il display è un IPS LCD da 6,53 pollici con risoluzione di 1.080×2.340 pixel.

Il commento

Il display assicura una buona resa sia in termini di luminosità sia di resa colore. Ci ha stupito in positivo il comparto fotografico, non solo per la presenza di un sensore principale da 48 Megapixel, (ma il comparto completo prevede: 48+8+2+2 Megapixel) ma anche per la buona performance delle ottiche con scarse condizioni di luce. Uno smartphone ben riuscito, venduto a un prezzo concorrenziale.