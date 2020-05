Xiaomi: risultati trimestrali in rialzo nonostante il Covid-19

Xiaomi non conosce la crisi. Mentre Samsung, Apple o Huawei si preparano ad un anno difficile a causa del Covid-19, il gruppo cinese continua a macinare risultati a testa bassa. A dimostrazione di questo, nella giornata di ieri ha rilasciato un comunicato stampa che svela risultati positivi per il primo trimestre del 2020.

Il fatturato ammonta a 49,7 miliardi di yuan (circa 6 miliardi di euro) nel primo trimestre 2020 con un incremento del 13,6% rispetto allo stesso periodo del 2019. Meglio ancora, i suoi profitti aumentano del 10,6% per raggiungere 2,3 miliardi di yuan, nonostante gli investimenti in ricerca e sviluppo siano aumentati del 13,4% (1,9 miliardi di yuan).

Lei Jun, CEO di Xiaomi, si compiace di questi eccellenti risultati:

Sebbene il settore stia affrontando una serie di sfide, il gruppo continua a crescere in tutti i settori di questo mercato in declino. Ciò dimostra la flessibilità, la resilienza e la competitività del modello economico di Xiaomi (…) Riteniamo che una crisi sia il test finale per determinare il valore di un’azienda, il suo modello economico e il suo potenziale di crescita.