Youtube, i video a risoluzione 4K potrebbero diventare a pagamento

YouTube potrebbe presto impiegare una strategia ancora più aggressiva per tentare di convincere gli utenti di passare alla versione Premium. Sembra infatti che una funzione, precedentemente gratuita, diventerà a pagamento. Si sta parlando della possibilità di vedere video in risoluzione 4K.

Diversi utenti hanno notato, nell’ultima versione di YouTube, una dicitura che prima non era presente. Quando si va a selezionare la risoluzione del video che si sta guardando, sotto l’opzione dei 2160p compare infatti la scritta “Premium – Tocca per aggiornare”.

Non si tratta, pare, di un aggiornamento universale: solo alcuni utenti hanno riportato la comparsa della scritta. Da parte sua, nemmeno Google ha rilasciato alcuna comunicazione ufficiale. Probabilmente si tratta quindi di un test volto a ricevere feedback: occorrerà aspettare per vedere se Google renderà i video in 4K esclusivi agli utenti premium

Per rinfrescare la memoria, Youtube Premium costa 11.99 euro al mese, e mette a disposizione funzioni esclusive come la possibilità di riprodurre in background e di scaricarli, oltre che eliminare completamente le pubblicità. E ora, se il test si dovesse dimostrare un successo, gli utenti che usufruiscono della piattaforma su TV in 4K potrebbero trovarsi costretti a sottoscriversi per poter visualizzare video alla massima risoluzione.