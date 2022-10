OnePlus Nord Watch ufficiale con display da 1,78 pollici e batteria da 230 mAh

OnePlus ha presentato il suo nuovo smartwath, il OnePlus Nord Watch: si tratta di un dispositivo dotato di uno schermo grande e luminoso, numerose funzioni di monitoraggio sportive e una durata della batteria fino a 30 giorni.

Il Nord Watch offre un display rettangolare AMOLED da 1,78 pollici con una risoluzione di 368×448 pixel e una frequenza di aggiornamento di 60Hz. L’orologio non ha il GPS, il che significa che può raccogliere informazioni sulla geolocalizzazione solo dallo smartphone solo tramite Bluetooth 5.2.





OnePlus ha sviluppato l’orologio come un indossabile unisex sia nel look sia nella sostanza, tanto che è in grado, fra le altre cose, di monitorare il ciclo mestruale.

L’orologio ha un sensore di frequenza cardiaca, registra la SpO2 e analizza le varie fasi del sonno.



Grazie all’accelerometro è in grado di rilevare automaticamente le attività di allenamento e supporta 105 tipi di esercizi. È inoltre certificato IP68 per una protezione completa da polvere e acqua.



Il corpo dell’orologio è in lega di zinco e plastica, mentre il cinturino è in silicone. La capacità della batteria è di 230 mAh. Secondo il suo produttore l’autonomia della batteria può arrivare (nella modalità a basso consumo) fino a un mese con una carica, mentre la durata dell’uso attivo è di 10 giorni come per OnePlus.

OnePlus Watch Nord è stato al momento lanciato in India.

OnePlus Nord Watch è immediatamente disponibile a un prezzo di lancio promozionale di 4.999 rupie (circa ​​60 dollari) nella colorazione Midnight Black. Il prezzo si dovrebbe poi assestare sugli ​​85 dollari, ma non è chiaro da quando. È in arrivo anche una versione Deep Blue, anche se non è stata al momento fornita alcuna data di disponibilità al riguardo.