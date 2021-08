YouTube Premium Lite è in fase di test e costerà solo 6,99€/mese

Nel 2018, Google ha lanciato due nuovi servizi in abbonamento per l’Italia: YouTube Music Premium e YouTube Premium. Il primo consente l’accesso a un servizio di streaming musicale, mentre il secondo include funzionalità aggiuntive su YouTube, nonché la rimozione di tutti gli annunci su entrambe le piattaforme.

Oggi è in fase di test un terzo abbonamento, per rimuovere solo gli annunci da YouTube, senza offrire tutti gli altri vantaggi.

YouTube Premium Lite

Volendo annullare l’iscrizione a YouTube Premium, a un membro del forum Resetera è stato offerto un abbonamento Premium Lite più economico. Per 6,99 euro al mese (rispetto al pacchetto da 11,99 euro di YouTube Premium), questo abbonamento consente di guardare YouTube senza pubblicità.

Da allora, l’informazione è stata confermata da Google ai colleghi americani di The Verge. L’offerta è attualmente in fase di test in Belgio, Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia. Questo abbonamento ovviamente funziona su tutte le piattaforme, sia tramite browser, smartphone iOS e Android, TV, ecc. Anche l’app YouTube Kids è interessata.

Un pacchetto atteso da tutti gli utenti iPhone

Un servizio più economico che non includeva tutti i servizi extra di YouTube Premium era atteso con impazienza. Molte persone che hanno un abbonamento Spotify, Deezer o Apple Music desideravano da tempo non vedere più annunci dalla piattaforma video senza essere interessate ad altri servizi YouTube Premium. Questo pacchetto Lite è quindi rivolto a loro.

Questo è tanto più interessante per gli utenti iPhone che possono godersi la modalità Picture-in-Picture senza doversi abbonare a YouTube Premium (almeno negli Stati Uniti).