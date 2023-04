Il tablet ZTE nubia Pad 3D disponibile in Italia

ZTE ha annunciato il prezzo e la disponibilità globale di nubia Pad 3D, il tablet in 3D lanciato il mese scorso al Mobile World Congress 2023 a Barcellona.

Il nubia Pad 3D è ora disponibile sul sito ufficiale di ZTE (era in pre-vendita dal 23 marzo 2023) con un prezzo che parte da 1.299 euro.

Esperienza 3D immersiva

Il nubia Pad 3D integra la tecnologia lightfield 3D di Leia che si avvale del motore di potenza di calcolo AI di ZTE. È dotato di tracking tridimensionale dinamico del viso ed è in grado di scegliere l’angolo di visione più confortevole da un massimo di 8. Con l’ausilio delle reti neurali avanzate e di algoritmi di deep learning, il dispositivo è in grado di trasformare grandi quantità di contenuti 2D, inclusi contenuti multimediali in streaming, giochi e film, in una coinvolgente esperienza visiva 3D. Il tutto in tempo reale. Oltre ad essere uno strumento per la riproduzione dei contenuti, nubia Pad 3D è anche un dispositivo di produzione di contenuti 3D. Grazie alla doppia fotocamera anteriore e a quella posteriore è infatti in grado di registrare in 3D e di effettuare videochiamate 3D.

Il Leia App Store offre agli utenti una vasta gamma di applicazioni 3D come chat 3D, streaming multimediale 3D, giochi 3D, teatro 3D, riprese 3D e altri strumenti di creazione.



Inoltre, nubia Pad 3D non è solo limitato alle applicazioni consumer, ma può essere utilizzato anche in scenari commerciali con la possibilità di creare demo digitali educational 3D o attività di supporto medicale.

Il tablet è mosso dal chip Snapdragon 888, offre un display LCD IPS da 12,4 pollici con una risoluzione di 2.560×1.600 pixel e una frequenza di aggiornamento intelligente di 120 Hz, 8/12 GB di Ram e 128/256 GB di spazio di archiviazione, che può essere estesa con l’impiego di schede microSD. La batteria è da 9070 mAh e assicura la ricarica rapida da 33 W.

Prezzi e disponibilità nubia Pad 3D

Il nubia Pad 3D è disponibile per l’acquisto, attraverso il sito ufficiale, con prezzi a partire da 1.299 euro.