Smartphone scontati grazie a CodiceRisparmio.it

Oggi vi presentiamo un sito web che siamo certi farà la felicità di molti di voi, soprattutto di coloro i quali sono spesso alla ricerca di occasioni e sconti per acquistare smartphone, computer, tablet e altri prodotti hi-tech.

CodiceRisparmio.it, questo il nome del portale, è una piattaforma che si occupa della pubblicazione di codici sconto e offerte dei principali store online.

Effettuando una ricerca all’interno di questo sito web, è possibile scoprire numerose promozioni e coupon per l’acquisto di una moltitudine di articoli e risparmiare sul prezzo di cartellino.

Tra le varie categorie presenti, oltre al settore hi-tech, trovate moda e abbigliamento, viaggi, bellezza, sport, cibo, animali e servizi di vario tipo.

Tra i principali store online presenti sulla piattaforma, giusto per citarne alcuni, trovate: Amazon, Mediaworld, Unieuro, ePrice, Huawei, Xiaomi, Samsung, Asos, Yoox, Nike, Adidas, eDreams, Booking.com, Expedia, Coop online, Carrefour e Bauzaar.

Tutto il materiale disponibile sul sito web è possibile utilizzarlo senza la necessità di registrarsi; tuttavia vi consigliamo l’iscrizione alla newsletter per poter ricevere settimanalmente sul proprio indirizzo email tutte le offerte ed i coupon per ottenere sconti extra presso i vostri store online preferiti.

In alternativa se volete essere certi di non perdervi nessuna occasione di risparmio, è possibile registrarsi come utenti e avere così accesso alla vostra area riservata all’interno della quale selezionare codici sconto e negozi preferiti.

Così facendo, grazie al sistema di email alert, non appena un nuovo coupon o promozione dei negozi che avete selezionato verrà inserita, riceverete una email di avviso.

Su CodiceRisparmio.it ogni giorno sono migliaia le persone che risparmiano sugli acquisti di tutti i giorni. Ci sono poi periodi particolari dell’anno in occasione ad esempio di Natale, Black Friday, Pasqua, Festa della Mamma e altri ancora, in cui il portale dedica un’intera sezione all’evento del momento con promozioni e sconti davvero imperdibili.

C’è anche una speciale sezione chiamata “coupon esclusivi” all’interno della quale si trovano codici disponibili in esclusiva su CodiceRisparmio.it.

Vi segnaliamo infine il blog, da poco tempo arrivato anche su Google News, è ricco di contenuti e articoli sulle tematiche più disparate, dalle guide per gli acquisti, ai consigli per le prossime vacanze fino ad arrivare alle curiosità storiche e le ricorrenze.

Se siete alla ricerca di smartphone scontati quindi, date subito un’occhiata alla sezione dedicata ai cellulari e gli accessori presente su CodiceRisparmio.it e unitevi anche voi a questa community di risparmiatori.