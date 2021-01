Era il 2019 quanto Nokia aveva annunciato che sarebbe diventata partner della produzione del nuovo film di James Bond. La pellicola, dal titolo “007 No Time to Die“, avrebbe dovuto uscire nelle sale nell’aprile del 2019. Ma la pandemia di Covid-19 (e altre problematiche tecniche) ne ha ritardato l’esordio e ancora oggi non c’è una data certa di quando i cinema potranno riaprire un po’ in tutto il mondo.

Ora però si aggiunge un nuovo probema. Il continuo slittamento dell’uscita del film ha causato un precoce invecchiamento delle scene in cui sono presenti i cosiddetti “product placement“, ossia il posizionamento pubblicitario dei prodotti dei partner.

Molte scene del film, infatti, sono state girate nel 2019 e ora mostrano prodotti tecnologici che, oggi, sono obsoleti, non usciti o addirittura fuori produzione.

Lo smartphone Nokia 8,3 5G, per fare un esempio, avrebbe dovuto essere presentato in concomitanza con l’uscita del film, ma proprio come altri articoli fra i quali un modello di scarpe di Adidas, un’etichetta dello champagne Bollinger e degli orologi Omega, è precocemente invecchiato.



Il Nokia 8.3 è infatti in vendita da ottobre del 2020, e addirittura non ci sono neppure più campagne marketing che lo riguardano perché il produttore sta già pensando alla gamma di prodotti per il 2021.

Ecco perché i big brands hanno chiesto di girare nuovamente alcune scene, in modo da sostituire i prodotti vecchi con altri più nuovi, nella speranza che il film possa davvero essere messo in circolazione al più presto.

Tutto questo comporterà un nuovo ritardo nell’uscita, prevista ora per ottobre 2021, Covid permettendo.

No Time to Die è l’ultimo film in cui Bond sarà interpretato dall’attore Daniel Craig ma prima che i fan di 007 possano scoprire chi sarà scelto per il prossimo James Bond, il film dovrà almeno raggiungere le sale.