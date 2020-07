1mobile lancia un’offerta a dati illimitati per lo smart working in 4G

Lavorare da casa è ormai diventato un imperativo per molti italiani, con la conseguente necessità di utilizzare una connessione affidabile e sempre attiva. Laddove non è possibile affidarsi alla banda larga in fibra, una valida alternativa è rappresentata dalla connettività 4G, utilizzabile sia attivando il tethering sullo smartphone, sia utilizzando modem router 4G in grado di ospitare una Sim.

1mobile: l’offerta è illimitata

L’utilizzo dei dati in ambito lavorativo è spesso molto oneroso in termini di Gygabite utilizzati è bene quindi affidarsi a una tariffa fissa. Ed è proprio quello che offre 1mobile con la sua nuova offerta MOBILE GIGA UNLIMITED Reward che offre traffico illimitato al prezzo di 16,99 euro al mese per i primi tre mesi, che diventano poi 14,99 euro al mese a partire dal quarto mese. Il costo di attivazione è oltretutto in promozione a 3 euro (costa 8 euro). L’offerta può essere utilizzata a casa anche su tutto il territorio nazionale, mentre nei Paesi membri dell’UE è prevista una soglia dati roaming di 7,9 GB per i primi tre mesi e di 7 GB dal quarto mese in poi.

Come attivare l’offerta

Per attivare l’offerta basta acquistare una SIM di 1Mobile sul sito ufficiale. A questo punto, quando riceverete la Sim, basterà digitare: *11*1# in modalità chiamata per l’attivazione (bisognerà comunque attendere qualche ora).