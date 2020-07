5 giochi di slot classici che sono popolari oggi come quando sono stati rilasciati

Escono centinaia e centinaia di giochi di slot ogni giorno, per questo è cosi difficile che qualche gioco sia popolare per molto tempo. Dopotutto, in questi casi, se un gioco non viene giocato attivamente finisce per scomparire ed essere lentamente dimenticato.

Eppure, alcuni giochi, sono letteralmente riusciti a fare la storia, venendo giocati per anni e anni. Quali sono? Beh, nel caso tu fossi un giocatore di slot professionista, sicuramente sai già la risposta, ma nel caso non lo fossi, un nostro piccolo suggerimento potrebbe aiutare.

Partiamo subito con la nostra lista:

Book of Ra

Apriamo la nostra lista con il gioco più celebre di sempre, ovvero Book of Ra, un gioco che porta il giocatore in un’avventura attraverso il tempo e lo spazio, dove, in mezzo a tante piramidi, potrai trovare dei bellissimi tesori nascosti. Se non hai mai giocato la famosa slot book of ra dovresti assolutamente farla per tre ragioni:

In primo luogo, la sua ricca tabella di pagamenti, la quale promette vincite molto molto grosse. In secondo luogo, il suo gioco bonus stra-divertente, capace di divertire chiunque.. ma proprio chiunque. Come ultimo punto, la sua storia, capace di renderla il gioco migliore della storia.

Gonzo’s Quest

Ecco un gioco molto amato (da tutti, diciamolo): parliamo da Gonzo’s quest di netent, un gioco in cui vestirai i panni di un’esploratore. Dovrai andare alla ricerca di Eldorado e cercare di vincere il più possibile grazie alle tue doto da esploratore. Non male come cosa, vero? Gonzo’s quest è un’avventura unica, divertente e veramente ben curata nei minimi dettagli. La sua funzione di simboli ha caduta ha influenzato un sacco di giochi.

Slot Gallina

Conosciuta come Fowl Play Gold, la slot Gallina è uno di quei giochi che, soprattutto in Italia, sono celebri da tantissimo tempo. Questo gioco ha molte caratteristiche uniche ma quella migliore in generale è la caratteristica di avere tantissimi mini giochi inclusi e che possono fare veramente la differenza. Provala subito se non lo hai ancora fatto e vedrai come si gioca ad un gioco veramente classico.

Inoltre, la slot Gallina è una macchinetta da bar. Questo vuole dire che il gioco è nato nei bar Italiani e sale gioco prima di essere esportato nella sua versione online. Una cosa veramente di successo e capace di attirare anche molti curiosi.

88 Fortunes

Questa slot della fortuna, chiamata 88 fortunes è una delle slot machine più amate in assoluto in asia e in tutto il mondo. Il gioco funziona alla grande ed è molto divertente, mettendo in campo alcuni simboli asiatici e – ovviamente – il classico numero 88. Un’esperienza di gioco anche molto ricca, in quanto il gioco prevede un ricco bonus da vincere. Ah, dimenticavamo: questo numero porta fortuna nella cultura cinese.

Lord of the ocean Guardiamo ancora a Novomatic con la sua Lord of the ocean. Il signore dei mari ti porterà insieme a lui a vivere la più bella esperienza sott’acqua con questo gioco. Scendi con tritone nella profondità del mare e scopri quali segreti e tesori si nascondono sotto quintali d’acqua. Un’avventura sicuramente unica, in cui potrai scoprire antichi segreti nascosti.