HMD Global annuncia la disponibilità di Nokia 7.2 nella versione 6 GB/128 GB e Nokia 800.

Lo smarpthone 7.2 offre un display da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+, un processore Snapdragon 660 e Android 9 (Android One).

Tre le fotocamere con schema posteriore 48+8+5 Megapixel. Nokia con lenti Zeiss.

Come previsto dalla partnership Android One, il modello 7.2 è Android Q ready e riceverà patch di sicurezza mensili garantite per tre anni e aggiornamenti del sistema operativo per un biennio. Nokia 7.2 dispone di un pulsante dedicato per Google Assistant.

Prezzo e disponibilità

Nokia 7.2 è disponibile da oggi in versione 6GB/128GB nei colori verde e nero al prezzo di 379 euro.

Nokia 800 Tough

Nokia 800 Touhg è un feature phone con KaiOS, un rugged phone super resistente ad acqua e polvere con certificazione IP68 ed è stato progettato per sopportare temperature estreme. Insomma, un vero carro armato che potrete far cadere a piacimento. Il dispositivo ha un display da 2,4 pollici, un processore Qualcomm MSM8905 Snapdragon 205, una fotocamera principale da 2 Megapixel e 512 MB di Ram e 4 GB di Rom (espandibile con schede microSD).

Nokia 800 Tough offre ai fan tutte le funzionalità che si aspettano da un telefono moderno, compreso Google Assistant, app popolari come WhatsApp e Facebook, connettività 4G e altro ancora.

Il dispositivo è commercializzato nei colori Black Steel e Desert Sand a partire da 129 euro.