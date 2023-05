6 app indispensabili per viaggiare

Da quando sono emerse le nuove tecnologie, le app e i siti web per dispositivi mobili si sono sviluppati gradualmente. Questi possono essere utilizzati per socializzare, come WhatsApp, fare pubblicità, come i portali classificati per adulti come Bakeca Incontri, o per viaggiare, come Booking, tra gli altri.

Tutte queste novità permettono di risparmiare tempo e godere appieno di ogni esperienza, come prenotare il miglior hotel al prezzo più conveniente o incontrare una bella escort Roma.

Pertanto, poiché questo articolo è destinato ad aiutare i viaggiatori più curiosi, elencheremo alcune delle app che rendono i viaggi un’esperienza incredibile.

Maps. me

È un'applicazione gratuita che consente di scaricare mappe dei diversi paesi e città esistenti. Inoltre, offre la possibilità di segnare i luoghi da visitare, sia turistici che legati alla gastronomia, ai trasporti o ai luoghi in cui trascorrere piacevoli momenti. Inoltre, è possibile prenotare con un solo clic!

Per quanto riguarda la connessione, è uno degli aspetti che meno deve preoccupare. Una volta scaricata l’app, la connessione Wi-Fi non è affatto necessaria. Anche se si desidera utilizzarla come navigatore GPS, è sufficiente attivare la localizzazione su ciascun dispositivo mobile.

TravelSafe Pro

Un altro strumento online che può essere molto utile durante un viaggio è TravelSafe Pro. Qui è possibile trovare informazioni su servizi di emergenza, come numeri di telefono, condizioni di assistenza, luoghi di assistenza, senza bisogno di dati attivi, risparmiando consumo e batteria del dispositivo.

Tra le informazioni più rilevanti ci sono i numeri di telefono delle ambasciate, dei consolati, del sistema sanitario e degli ospedali più vicini, nonché dei corpi di sicurezza. Inoltre, è possibile effettuare chiamate direttamente dall’app in qualsiasi momento sia necessario.

Rain alarm

Quando si viaggia, una delle maggiori preoccupazioni è il meteo. Godersi il sole e il bel tempo significa non dover stare attenti all’ombrello e all’abbigliamento pesante, mentre il cattivo tempo e la pioggia possono rendere difficile spostarsi tra diversi luoghi.

Questa app consente di evitare la pioggia con un’altissima probabilità di successo. La previsione del tempo copre poche ore, ma è consultabile in qualsiasi momento. La mappa mostra i luoghi in cui sta piovendo e la direzione del fenomeno atmosferico.

In questo modo, è possibile decidere cosa fare in ogni momento. Se il cielo è sereno, si può optare per visitare il più possibile; se l'app indica che pioverà, si può riposare in un bar o persino rilassarsi per rendere il pomeriggio più piacevole.

Flight Track 5

I mezzi di trasporto per viaggiare sono molto vari. Ci sono coloro che preferiscono spostarsi lungo il paese, utilizzando il treno o l’auto, e ci sono coloro che decidono che è meglio viaggiare in altri paesi dove l’arrivo via terra è molto complicato.

Per quest’ultimi, Flight Track 5 è una delle migliori applicazioni, in quanto consente di conoscere tutti i cambiamenti del volo istantaneamente. Ad esempio, se il volo è stato ritardato o cancellato, l’app invia una notifica con tutti i dettagli. Inoltre, mostra il gate di imbarco e si può seguire il percorso dell’aereo in ogni momento.

Packpoint

Problemi a essere un po’ distratto? Packpoint ha la soluzione. Questa app gratuita aiuta nell’organizzazione di tutto ciò che è necessario tenere in considerazione prima di partire in viaggio. Ciò è possibile grazie a un algoritmo che aiuta a strutturare il viaggio considerando la posizione, il clima, la durata e le attività.

Inoltre, è possibile creare una lista con tutti gli oggetti personali necessari e le attività quotidiane. Ad esempio, tiene traccia sia dei biglietti per visitare musei o luoghi emblematici della città, sia delle attività di svago che rendono il tempo libero piacevole.

Viajeros Piratas

Questo strumento è dedicato alla ricerca delle migliori offerte per poter realizzare le vacanze dei sogni. Viajeros Piratas raccoglie i migliori voli, gli hotel, i pacchetti che includono tutto e le attività più consigliate di ogni luogo.

In questa applicazione, oltre a trovare le informazioni, è possibile prenotare i diversi servizi poiché rimanda direttamente alle pagine di interesse. Inoltre, è possibile modificare i giorni o gli aeroporti desiderati senza alcun problema. Per non parlare delle offerte che rendono le vacanze accessibili a tutte le persone.

In conclusione, se si è un buon viaggiatore, è necessario tenere a mente tutte queste applicazioni. Questo è l’unico modo per avere un soggiorno piacevole e senza preoccupazioni, poiché la maggior parte delle cose che dovrebbero essere cercate individualmente vengono gestite automaticamente da queste app.