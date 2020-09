Spazio Lenovo Opening Show: si comincia il 15 settembre alle 18.30

Spazio Lenovo si presenta ufficialmente al pubblico con uno show, disponibile online sui canali social di Lenovo Italia e sul sito dedicato www.spaziolenovo.com martedì 15 settembre alle ore 18:30, giorno dell’inaugurazione.

15 settembre: Spazio Lenovo

Lo spettacolo sarà trasmesso a chiusura di una giornata che al mattino ha in programma l’Opening Ceremony – un evento istituzionale in digitale riservato a media e partner e la cerimonia di inaugurazione; dal giorno successivo, mercoledì 16 settembre, il pubblico potrà visitare Spazio Lenovo in Corso Matteotti 8/10 a Milano tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00.

Spazio Lenovo: l’evento

L’evento, intitolato Spazio Lenovo: Opening Show prevede la presenza di numerosi ospiti del mondo dello sport, della musica e dello spettacolo, oltre a momenti di intrattenimento con quiz e giochi. Spazio Lenovo: Opening Show sarà presentato da Alessandro Cattelan che interagirà con personaggi del calibro di Mara Maionchi e Francesco Mandelli, campioni dello sport come Andrea Dovizioso pilota del Team Ducati di cui Lenovo è Technolgy Partner, Julio Cesar e Samir Handanovič, leggenda e campione di F.C. Internazionale, di cui Lenovo è Global Technology Partner.