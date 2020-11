Attiva Zens: il sistema modulare di ricarica senza fili

Attiva, distributore italiano di prodotti per l’elettronica di consumo, ha introdotto in Italia la piattaforma modulare Zens, un’innovativa ricarica wireless per smartphone e smartwatch.

Attiva Zens

Zens ha deciso di soddisfare un ampio ventaglio di esigenze progettando un sistema modulare di ricarica senza fili che parte da alcuni componenti di base e può essere modellato ed esteso in funzione del tipo e della quantità di dispositivi elettronici a propria disposizione. Tutti i prodotti del sistema modulare vantano inoltre un design coordinato, semplice e moderno al tempo stesso, e caratteristiche tecniche di alto profilo, tra cui il supporto per la ricarica rapida.

Single, Dual e Stand Charger

I componenti base del sistema sono tre. Il primo è il Dual Charger, un sistema di ricarica in grado di gestire due dispositivi contemporaneamente. È basato su tecnologia Qi ed è ottimizzato per dispositivi Apple e Samsung e offre la ricarica rapida a entrambi i device. Il secondo prodotto base è il Single Charger, con design e caratteristiche tecniche analoghe al Dual Charger, compresa la ricarica rapida, ma dedicato a un solo dispositivo. Infine, ultimo componente base è lo Stand Charger, anch’esso con caratteristiche sovrapponibili ai due precedenti ma con un design che lo rende estremamente comodo per la ricarica degli smartphone. Ognuno dei componenti di base può essere esteso con l’aggiunta di moduli extra, fino a un totale di quattro.

I prodotti del sistema di ricarica modulare di Zens sono già disponibili in Italia ai seguenti prezzi al pubblico:

Dual Charger – 99,99 euro, Single Charger – 59,99 euro e Stand Charger – 69,99 euro. Per quanto concerne gli accessori, Single Charger è proposto a 39,99 euro e il modulo per Apple Watch a 49,99 euro.