OnePlus Nord SE in arrivo nel 2021 per copiare la mossa di Apple

Secondo un’indiscrezione riportata da Android Central, OnePlus lancerà un modello di smartphone compatto dal nome “Nord SE” nel primo trimestre del 2021.

L’azienda vuole quindi proseguire ancora una volta con lo schema di denominazione di Apple per i suoi smartphone utilizzando la “T” come marchio per gli smartphone “S” di Apple e presto potrebbe arrivare la denominazione “SE” per un modello piccolo e compatto con tecnologia di ricarica Warp Charge 65 di OnePlus 8T.

Molte altre specifiche non sono state svelate ma sappiamo che avrà una batteria con capacità di 4500 mAh e grazie alla ricarica da 65W potrà caricarsi in meno di 40 minuti. Troveremo poi anche il SoC Snapdragon 765G incluso con tanto di 5G e un display AMOLED che lo porrà un gradino sopra gli ultimi modelli della famiglia Nord.

OnePlus Nord SE sarà disponibile in India e in Europa nel primo trimestre del 2021 ed è possibile che possa essere annunciato al CES 2021 a gennaio dal momento che il Mobile World Congress è stato spostato all’estate.