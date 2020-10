Huawei x Gentle Monster Eyewear II ufficiali: gli occhiali smart migliorano

Insieme al lancio della gamma Mate 40, Huawei ha svelato oggi l’arrivo di Huawei x Gentle Monster Eyewear II. Si tratta della nuova generazione di occhiali smart che cerca un mix tra tecnologia e moda concentrandosi su audio e innovazione per proporre qualcosa di nuovo nel mercato dei wearable.

Disponibili in un’ampia gamma di modelli di occhiali da vista e da sole per tutti i gusti, gli Eyewear II sono stati progettati includendo le più innovative tecnologie e funzionalità di protezione della privacy acustica Huawei. L’ampio altoparlante ultra sottile annulla efficacemente la dispersione del suono per fornire un suono stereo ad alta definizione. La funzione Smart Interaction, recentemente aggiornata, trasforma gli occhiali in un vero e proprio assistente personale, con un accesso più rapido alle informazioni.

Rispetto alla prima generazione, sono stati migliorati i materiali e la curvatura dell’auricolare è stata leggermente aumentata da 12° a 20° per ottenere una migliore vestibilità oltre ad un altoparlante di maggiore ampiezza.











Funzioni smart e gesture

Grazie alla tecnologia del volume adattivo, gli Eyewear II regolano automaticamente il volume abbassandolo o alzandolo in base all’ambiente sonoro circostante in modo che l’utente possa sentire chiaramente riducendo al minimo l’impatto sulle persone che si trovano nelle vicinanze.

Per sfruttare in comodità gli occhiali smart, Huawei ha aggiornato i comandi Smart Gesture: un doppio tocco dell’asta sinistra ed è possibile attivare facilmente l’assistente vocale per regolare il volume. Interessante anche la tecnologia che grazie ai sensori avanzati che rilevano in maniera intelligente lo stato di utilizzo, riconoscendo se in un preciso momento sono indossati o meno.

Autonomia

Migliorata anche l’autonomia che ora tocca le 5 ore con una singola carica e supporta la ricarica rapida wireless, che consente agli occhiali di essere pronti per l’uso sempre e ovunque.

Prezzo e uscita in Italia

I nuovi Huawei x Gentle Monster Eyewear II sono disponibili a partire da oggi presso il sito ufficiale Huawei Store ad un prezzo di 329€ con 6 mesi di Huawei Music inclusi.