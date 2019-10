A partire dal 26 ottobre, acquistando un Mi MIX 3 5G, in regalo un Mi Electric Scooter

Xiaomi ha lanciato una promozione interessante. A partire dal 26 ottobre, chi acquisterà un Mi MIX 3 5G, uno dei primi smartphone con connettività 5G, riceverà in omaggio un Mi Electric Scooter, lo scooter elettrico di Xiaomi. L’offerta, in esclusiva con Vodafone, si attiva sottoscrivendo un piano tariffario che prevede l’acquisto di Mi MIX 3 5G in 30 rate mensili a partire da 11,99 euro, con un contributo iniziale di 109,99 euro.

Fino a esaurimento scorte

La promozione è valida, fino a esaurimento scorte, presso tutti i Vodafone Store di Milano, Roma, Torino, Bologna e Napoli – le prime città a permettere agli utenti di navigare in 5G – con possibilità di vendita estesa a tutto il territorio nazionale, ma subordinata alla volontà dei singoli dealer.

Mi MiX 3 5G

Mi MIX 3 assicura un notevole salto di qualità in termini di prestazioni ed efficienza energetica, grazie alla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 855 con modem 5G Qualcomm Snapdragon X50. Equipaggiato con doppia fotocamera da 12 Megapixel, Mi MIX 3 presenta un meccanismo brevettato a scorrimento magnetico che ne caratterizza il design.

L’anteprima del modello Mi MIX 3 (senza 5G)

Mi Electric Scooter

Mi Electric Scooter, vincitore del Premio Red Dot “Best of the Best”, oltre che dell’iF Design Award 2017, presenta un design moderno e minimalista. Dotato di una batteria a lunga durata che offre fino a 30 km di autonomia con una sola carica è facile da maneggiare: pesa solo 12,5 kg e dispone di un doppio sistema frenante. Inoltre si piega in 3 secondi. Tramite app, gli utenti possono inoltre utilizzare il proprio telefono come sistema di Cruise control, ricevendo informazioni su velocità e aggiornamenti firmware.