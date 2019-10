Motorola presenta one macro, moto g8 plus e moto e6 play

Motorola ha presentato tre nuovi modelli di smartphone, che si collocano nella fascia entry level e in quella mid range. Si tratta di Motorola one macro, moto g8 plus e moto e6 play.

Motorola one macro

One macro si caratterizza per la particolarità della sua fotocamera, che è in grado di scattare a soli 2 cm dal soggetto. Lo smartphone è dotato di tre sensori fotografici: un macro da 2 Megapixel, un obiettivo principale da 13 Megapixel e un sensore di profondità da 2 Megapixel. C’è anche una selfie camera da 8 Megapixel. Il dispositivo è mosso dal processore MediaTek Helio P70, coadiuvato da 4 GB di Ram e 64 GB di archiviazione, che può essere estesa con schede microSD. Il display è da 6,2 pollici, la batteria da 4.000 mAh, l’Os Android 9 Pie.

G8 Plus

Motorola G8 Plus offre un display da 6,3 pollici, è mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 665 con una configurazione di memoria di 4 GB di Ram e 64 GB di Rom. Particolarmente curata la sezione fotografica, con un sensore principale da 48 Megapixel (f/2.0, Quad Pixel technology, 1.6um), un obiettivo da 5 Megapixel (f/2.2, 1.12um) e una vera e propria action cam stabilizzata da 16 Megapixel (f/2.2, Quad Pixel technology). La selfie camera è invece da 35 Megapixel. Non mancano gli speaker stereo e una batteria da 4.000 mAh con turbo charger. In confezione anche una custodia protettiva in silicone.

e6 play

Infine c’è moto e6 play, uno smartphone con schermo Max Vision HD+ da 5,5 pollici, processore MediaTek MT6739, lettore di impronte digitali collocato nella parte posteriore del telefono, 2 GB di Ram, 32 GB di Rom.

La sezione imaging è formata da una fotocamera da 13 Megapixel e da una selfie cam da 5 Megapixel. La batteria è da 3.000 mAh.

Prezzi e disponibilità

Infine i prezzi dei nuovi smartphone Motorola: moto g8 plus costerà 269,99 euro, one macro 209,99 euro, moto e6 play 119,99 euro. I tre dispositivi usciranno sul mercato a novembre.