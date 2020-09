Libre Sense, il biosensore del glucosio per gli sportivi

Pensato per gli atleti e per chi ama la pratica sportiva, Libre Sense è il sensore realizzato da Abbott per la misurazione continua del livello di glucosio durante l’attività fisica. Sarà così possibile comprendere meglio la relazione fra glicemia e la performance sportiva. Il Biosensore Libre Sense si basa sulla tecnologia FreeStyle Libre per il monitoraggio continuo del glucosio, inizialmente sviluppata per le persone con diabete e di cui Abbott è leader mondiale. Grazie a questa tecnologia, Libre Sense è il primo prodotto per uso personale che può essere utilizzato anche da chi non soffre di diabete.

Per rilevare i livelli di glucosio, gli atleti dovranno indossare il biosensore, un piccolo dispositivo delle dimensioni di una moneta da due euro, nella parte posteriore del braccio. Il biosensore monitora in tempo reale i livelli di glucosio e può essere indossato fino a 14 giorni. Tramite tecnologia Bluetooth, l’utente riceverà ogni minuto aggiornamenti automatici sui dati glicemici che potranno essere visualizzati su un’app compatibile e su un lettore da polso.

Libre Sense è dedicato agli atleti (dai 16 anni in su) che praticano sport come ciclismo, corsa e nuoto ed è in grado di aiutarli a capire, sia durante le gare sia durante gli allenamenti, se le loro scelte nutrizionali sono efficaci. Il tracciamento e la lettura dei livelli di glucosio consentono infatti agli atleti di nutrirsi nel modo più corretto per evitare l’affaticamento provocato da bassi livelli di glucosio. Inoltre consente di sapere, durante allenamento e gare, quando è il momento giusto di reintegrare nutrimenti, così da massimizzare la performance sportiva.

«La tecnologia FreeStyle Libre ha cambiato la gestione del diabete in milioni di persone che riescono così ad avere una vita più sana e, da oggi, grazie alla stessa tecnologia, con Libre Sense sarà possibile supportare gli atleti nel raggiungere i propri obiettivi sportivi», afferma Jared Watkin, Senior Vice President, Diabetes Care di Abbott. «Questo è solo l’inizio: la nostra tecnologia rivoluzionaria di rilevamento ha il potenziale di andare oltre la misurazione della sola glicemia e sarà in grado di fornire una visione di cosa accade nel nostro corpo, così da ottenere informazioni significative su altre condizioni, trattamenti e, in definitiva, migliorare la salute».

Distribuito in collaborazione con società che si occupano di tecnologie sportive, il biosensore Libre Sense di Abbott (azienda presente in oltre 160 Paesi con 107mila dipendenti) è progettato per essere compatibile con le applicazioni mobile realizzate da queste stesse aziende e anche con ulteriori dispositivi. La prima collaborazione non esclusiva di Abbott è con Supersapiens, un’azienda di tecnologie per lo sport con sede ad Atlanta, attiva nel miglioramento delle prestazioni atletiche. L’obiettivo è quello di fornire informazioni fruibili e personalizzate in tempo reale sui dati biometrici, a partire dal glucosio.

Libre Sense sarà disponibile a breve sul sito di Supersapiens.