Xgimi Mogo Pro adesso è disponibile anche in versione Plus

A giugno abbiamo recensito il proiettore portatile Xgimi Mogo Pro, che avevamo consigliato rispetto alla versione “base” priva della risoluzione Full HD. Un modello molto interessante per la qualità dell’immagine anche in relazione all’elevata portabilità, visto che è poco più grande di un barattolo di nutella. Oggi, Attiva (il distributore) ha annunciato la disponibilità della versione Plus, che porta in dote alcuni miglioramenti.

Xgimi Mogo Pro+

E allora vediamolo del dettaglio. MoGo Pro+ pesa meno di un chilo, è alto 14,7 cm e proietta immagini Full HD fino a 100 pollici di diagonale. Rispetto a MoGo Pro, la versione “plus” dispone della funzione di correzione trapezoidale automatica, sia in verticale sia in orizzontale e di uno stand integrato che consente una leggera inclinazione senza accessori esterni. Migliorata anche la batteria che era il punto un po’ il punto debole (da 10.400 mAh a 12.400 mAh).

Conclusioni (in attesa della recensione)

Distribuito in Italia da Attiva, il proiettore portatile XGIMI MoGo Pro+ sarà disponibile da metà ottobre ad un prezzo al pubblico di 649 euro. In sostanza 50 euro in più per avere una batteria più performante e longeva e la correzione trapezoidale automatica (prima si poteva ottenere solo manualmente). Ad occhio, in attesa di provarlo, si tratta di un aumento di spesa più che giustificato anche solo dalla maggiorazione della batteria. Siamo poi curiosi di verificare il funzionamento della correzione trapezoidale, visto che la messa a fuoco automatica ci aveva stupiti per velocità e precisione. In questo modo Xgimi Mogo Pro diventa ancora più fruibile, basterà puntarlo contro una parete e l’immagine si regolerà in completa autonomia.

