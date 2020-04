Un’idea interessante per allietare queste giornate tutte uguali può essere l’acquisto di un videoproiettore. Il grande schermo tra le mura casalinghe è un’esperienza che bisognerebbe provare almeno una volta nella vita, e mai come in questi giorni c’è il tempo per farlo.

Il proiettore portatile XGIMI MoGo è un prodotto pensato per essere portato con sé in viaggi, vacanze e spostamenti, ma è perfetto anche per l’impiego domestico. Se poi avete la fortuna di avere un giardino o un ampio balcone, potrete utilizzarlo anche all’aperto grazie alla sua batteria integrata con autonomia di 4 ore.

XGIMI MoGo, prodotto distribuito in Italia da Attiva, è un proiettore versatile: grazie ad Android Tv integrato può accedere direttamente a più di 5mila app ed essere usato per gustarsi i contenuti di piattaforme come YouTube o Netflix, oppure per riprodurre migliaia di giochi disponibili per Android.

Nonostante le dimensioni ultracompatte, MoGo può proiettare immagini a risoluzione 540p con un livello di luminosità di 210 ANSI Lumen. In soldoni significa che è meglio utilizzarlo in luoghi con poca luce: la sera all’aperto o in casa abbassando le persiane. La risoluzione è invece inferiore all’HD (720p) quindi lascerà leggermente delusi i puristi. Gli amanti del cinema e dei videogame apprezzeranno le dimensioni delle immagini che MoGo è in grado di proiettare: da 30 a 100 pollici di diagonale, più che sufficienti per una serata di intrattenimento.

E visto che l’audio è il 50% dell’esperienza audiovisiva, il prodotto incorpora un sistema sonoro firmato harman/kardon, con altoparlanti da 3 Watt calibrati, un buon compromesso per avere un suono di qualità anche senza un collegamento esterno. Ovviamente la qualità dell’audio sarà da valutare in fase di recensione.

MoGoPro: la soluzione ideale

Chi cerca prestazioni senza compromessi può rivolgersi invece a MoGo Pro, che vanta caratteristiche tecniche di livello superiore: la risoluzione è Full HD 1080p, ottima per la riproduzione dei film più recenti, serie Tv e per i videogame, con una luminosità che raggiunge i 300 ANSI Lumen.

Prezzi e conclusioni

Il modello MoGo costa 499 euro, mentre MoGo Pro è disponibile a 599 euro. Tenete conto che fino a qualche anno fa un videoproiettore con risoluzione Full HD aveva un prezzo vicino ai 1.000 euro. La nostra scelta ricade dunque sulla versione Pro che a fronte di soli 100 euro in più offre prestazione perfette anche per i puristi.