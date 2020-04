Apple iPhone SE di seconda generazione è ufficiale. Prezzi a partire da 499 euro

Dopo tante, tantissime anticipazioni e indiscrezioni, oggi pomeriggio Apple ha presentato l’iPhone SE di seconda generazione. Si tratta del dispositivo più volte battezzato come iPhone “low cost” che segue il successo del modelli presentato nel 2016 e che ha ottenuto un buon successo commerciale.

In realtà, iPhone SE sembra più una riedizione di iPhone 8 con processore attualizzato, che un “remake” del vecchio SE.

Il dispositivo sarà disponibile nei colori nero, bianco e (PRODUCT)RED, e da venerdì 17 aprile sarà possibile preordinarlo a partire da 499 euro.

Lo smartphone ha un display Retina HD da 4,7” ed è mosso dal chip A13 Bionic sviluppato da Apple e ha un design in alluminio aerospaziale e vetro resistente con lato anteriore completamente nero. Resiste agli schizzi e alla polvere, con un rating di resistenza all’acqua di grado IP67.

Torna il tasto home

Come da anticipazioni, con iPhone SE fa la sua ricomparsa anche il tasto Home sotto il quale è integrato il sensore per il riconoscimento delll’impronta digitale (Touch ID).

Cuore di iPhone SE è il chip A13 Bionic, introdotto con iPhone 11 e iPhone 11 Pro, creato dalla casa di Cupertino soprattutto in vista dell’apprendimento automatico. Una Cpu capace di essere poco energivora e di assicurare una buona autonomia della batteria.

E se comunque doveste trovarvi scarichi, iPhone SE supporta la ricarica veloce e quella wireless (Qi) essenso in grado di ricaricare la batteria fino al 50% in soli 30 minuti.

Fotocamere

iPhone Se è dotato di una singola fotocamera con un grandangolo da 12 Megapixel, con apertura f/1.8. Il processore ISP e il Neural Engine del chip A13 Bionic permettono di sfruttare i vantaggi della fotografia computazionale, come la modalità Ritratto, tutti i sei effetti Illuminazione ritratto e Controllo profondità. iPhone SE offre lo Smart HDR di nuova generazione, che riconosce le persone nell’inquadratura e modifica l’illuminazione per restituire immagini più naturali.

La fotocamera, inoltre, registra video 4K fino a 60 fps.

Prezzi e disponibilità

iPhone SE sarà disponibile in modelli da 64GB, 128GB e 256GB nei colori nero, bianco e PRODUCT(RED), a partire da 499 euro. I clienti possono acquistare iPhone SE anche con rate da 14,95 euro al mese o al prezzo di 359 euro.

È possibile preordinare iPhone SE su apple.com e nell’app Apple Store a partire dalle 14:00 di venerdì 17 aprile; da venerdì 24 aprile il telefono sarà in vendita in tutto il territorio nazionale.