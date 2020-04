Honor 30 e 30 Pro ufficiali: colorati e potenti

Honor ha presentato tre nuovi smartphone di punta: Honor 30, 30 Pro e Honor 30 Pro+ di cui abbiamo parlato in un articolo dedicato.

La gamma è stata annunciata in Cina ma arriverà presto in altri mercati con il supporto alla connettività 5G e, sebbene possano sembrare abbastanza simili, ci sono alcune differenze degne di nota.

Honor 30

Honor 30 è l’unico telefono della serie ad offrire un display piatto ed è anche il solo con un singolo foro per la fotocamera sul display. Tutti e tre i telefoni sono realizzati in metallo e vetro oltre ad avere più telecamere sul retro.

Dotato di un display piatto Full-HD+ da 6,53 pollici (2400 x 1080 pixel), dentro è alimentato dal processore octa-core Kirin 985 a 64 bit che si posiziona un gradino sotto al modello di punta Kirin 990.

Il dispositivo viene fornito con 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna (espandibile). Una batteria da 4.000 mAh è inclusa e supporta la ricarica rapida.

Honor 30 include quattro fotocamere sul retro ma non un sensore da 50 Megapixel come Honor 30 Pro+, bensì una fotocamera principale da 40 megapixel (apertura f/1.8, obiettivo grandangolare), insieme a una fotocamera ultra-wide da 8 Megapixel (apertura f/2.4). Davanti è inclusa anche una da 8 Megapixel (apertura f/3.4, OIS), così come una macro da 2 Megapixel (apertura f /2.4).

Sarà disponibile in Cina nelle varianti di colore Midnight Black, Emerald Green, Icelandic Frost, Neon Purple e Titanium Silver ad un prezzo di circa 400€ al cambio.

Honor 30 Pro

Honor 30 Pro include un display curvo e un foro per la fotocamera a forma di pillola nell’angolo in alto a sinistra. Il telefono è dotato di un display Full-HD+ da 6,57 pollici mentre dentro troviamo il processore octa-core Kirin 990 a 64 bit associato a 8 GB di Ram e 128/256 GB di memoria interna.

Qui, il secondo modello include una fotocamera principale da 40 Megapixel (apertura f /1.8, obiettivo grandangolare) e una fotocamera ultra grandangolare da 16 Megapixel (apertura f/2.2). È inclusa anche una teleobiettivo da 8 Megapixel (apertura f/3.4, AF, OIS).

Sarà disponibile in Cina nelle colorazioni Emerald Green, Icelandic Frost, Midnight Black, Neon Purple e Titanium Silver ad un prezzo di circa 550€.