Honor 30 Pro+ ufficiale in Cina: Kirin 990, 50 Megapixel e refresh rate a 90Hz

Honor 30 Pro+ arriva come un fulmine a ciel sereno presentandosi come il fratello gemello di Huawei 40 Pro in termini di design e portando con sé le stesse dimensioni più un’interessante configurazione fotografica. Scopriamolo insieme!

Display e hardware

Honor 30 Pro+ offre un display Amoled curvo a risoluzione Full-HD+ da 6,57 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz e un foro per la fotocamera anteriore a forma di goccia nell’angolo in alto a sinistra. Per lo sblocco viene fornito con uno scanner di impronte digitali sotto il display e Android 10 pronto all’uso insieme all’interfaccia utente Magic 3.1 di Honor.

Il telefono è alimentato dal processore octa-core Kirin 990 a 64 bit abbinato a 8/12 GB di Ram e 256 GB di memoria interna. Nel pacchetto è inclusa una batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica cablata da 40W.

Reparto fotografico

Come anticipato in apertura, la configurazione fotografica è piuttosto interessante: troviamo infatti un obiettivo principale da 50 Megapixel (sensore IMX700 di Sony, apertura f /1.9, dimensioni pixel 1,22um) che di fatto è lo stesso sensore utilizzato dalla serie P40.

L’obiettivo principale è poi supportato da una fotocamera ultra-wide da 16 Megapixel (apertura f/2.2, macro 2,5 cm) e una fotocamera periscopio da 8 Megapixel (apertura f/3.4, zoom ottico 5x, zoom ibrido 10x, zoom digitale 50x).

Una selfie-camera da 32 Megapixel (apertura f/2.0) è posizionata sulla parte anteriore, insieme ad una di appoggio ultra-wide da 8 Megapixel (apertura f/ 2.2).

Connettività e misure

Parlando di connettività, sono presenti due slot per schede SIM di cui una con supporto 5G.

Il dispositivo misura 160,32 x 73,61 x 8,63 mm, pesa 186 grammi e assicura la certificazione IP54 per la resistenza all’acqua e alla polvere.

Prezzo e uscita in Cina

Honor 30 Pro+ si appresta ad arrivare in Cina ad un prezzo di 4.999 CNY (meno di 700€) ma è facile aspettarsi che la variante globale di questo telefono sarà decisamente più costosa.

In Cina sarà disponibile nelle varianti di colore Midnight Black, Emerald Green e Titanium Silver entro la fine del mese.