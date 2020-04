I siti on-line continuano a essere i punti vendita più facilmente accessibili in questo periodo in cui ci troviamo chiusi nelle nostre case a causa dell’epidemia di Coronavirus.

Uno dei punti di riferimento per il popolo dei consumatori, oltre ad Amazon, è sicuramente il sito Internet di Unieuro, che dispensa offerte, promozioni e iniziative speciali.

Come abbiamo già ricordato l’insegna forlivese assicura la consegna gratuita per tutti gli ordini superiori ai 49 euro, offre il pagamento a rate con tasso zero su una moltitudine di prodotti e ha in corso un volantino di 40 pagine ricco di offerte.

In più, c’è l’offerta del giorno di Unieuro. In realtà si tratta di un pacchetto di offerte che spazia dalla telefonia agli elettrodomestici, uno spazio dove è facile trovare occasioni imperdibili.

La giornata di oggi, ad esempio, vede Unieuro mettere in vetrina ben 66 prodotti, fra i quali troviamo lo smartphone OPPO A9 2020, un modello con schermo da 6,5 pollici, uno fra i dispositivi con rapporto qualità prezzo più alto del panorama odierno. Prezzo: 199 euro.

Rimanendo nel mondo degli smartphone, segnaliamo anche il modello Huawei P30, appartenente alla linea top di gamma 2019 del produttore cinese a 429 euro (sconto del 33%).

Ottimo anche il prezzo dello smartwatch Huawei GT, venduto a 119 euro anziché a 199 euro (-40%).

Fra le tante offerte del giorno di Unieruo segnaliamo anche la lavastoviglie da incasso Bosch a 279 euro.

Tutti coloro che volessero prendere visione di tutte le offerte odierne di Unieuro possono navigare QUI.