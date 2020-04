Coronavirus: boom dei videogame per gli italiani a casa

Cosa fanno gli italiani chiusi in casa in quarantena? Semplice: giocano. Le vendite di console per il gaming sono cresciute del 67% (a valore) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ma crescono anche il comparto degli accessori per videogiocatori e quello dei Pc dedicati ai videogame. A dirlo è l’ultima rilevazione di mercato effettuata da GfK nell’ambito dell progetto d’indagine Covid-19 Tracking.

Nel dettaglio, come mostra l’infografica sopra, nel periodo fra il 21 febbraio e il 22 marzo 2020 il valore delle console vendute è incrementato di due terzi (+67%) rispetto al corrispondente periodo del 2019. Complice della quarantena cui siamo costretti dall’emergenza sanitaria da coronavirus è probabilmente il fatto che l’attuale generazione di console è prossima al pensionamento – a Natale usciranno i nuovi modelli di Sony Playstation e Microsoft Xbox – e il loro prezzo è oggi molto attraente.

Il valore delle vendite dei gamepad è cresciuto del 24% mentre raddoppia quello dei volanti racing (+104%) e boom (+478%) per i gaming seat, ovvero le poltrone e le sedie dedicate ai videogame. Buone notizie anche sul fronte dei Pc portatili a vocazione videoludica, con un tondo +20% a valore e +31% a unità.