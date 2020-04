Huawei P40 e P40 Pro disponibili all’acquisto in Italia

Scatta l’ora X anche per i nuovi top di gamma di casa Huawei presentati lo scorso 26 marzo. Da oggi, infatti, sono disponibili per l’acquisto in Italia entrambi i modelli P40 e P4 Pro presso il nuovo e-commerce Huawei Store, oltre che nei vari negozi di elettronica di consumo online e su Amazon.it.

Disponibili con finitura in vetro nella classica colorazione Black e in due nuove ed inedite finiture opache e riflettenti che prendono il nome di Blush Gold e Silver Frost.

Vi ricordiamo anche i prezzi ufficiali:

Huawei P40 Pro: 1049€

Huawei P40: 799€

La promozione di lancio

Tutti coloro che acquisteranno Huawei P40 o Huawei P40 Pro entro il 4 maggio, riceveranno in esclusiva Huawei Watch GT2 nella colorazione Matte Black, lo smartwatch compagno ideale per allenamenti e attività sportive che acquistato singolarmente ha un valore di 229€.

