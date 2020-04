Lego e Nintendo hanno pubblicato nuovi dettagli sulla loro collaborazione in Super Mario. Lego Super Mario verrà lanciato il 1 agosto con tre set chiamati Mario Starter Course – che rappresenta il pacchetto base per l’intera linea di prodotti e fondamentale per poter sbloccare i successivi set di espansione.

Le due prime espansioni presentate sono Slide Power Piranha Plant Expansion Set (in vendita al prezzo di 29,99 euro) e Bowser’s Castle Boss Battle Expansion Set (99,99 euro).

Oggi, The Lego Group ha anche confermato che il set Mario Starter Course includerà sette mattoncini interattivi al prezzo (consigliato) di 59,99 euro.

Lego ha inoltre rivelato l’app Lego Super Mario che tiene traccia dei punteggi, offre manuali di istruzioni digitali e un forum per condividere idee e suggerimenti.



L’intera linea di LEGO Super Mario – che come detto sarà lanciata il primo agosto – è comunque disponibile in pre-ordine da oggi sul sito Lego.