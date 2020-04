OnePlus Warp Charge 30 Wireless ricarica lo smartphone a 30 W

OnePlus ha presentato la sua prima soluzione flash di ricarica wireless: Warp Charge 30 Wireless che sarà integrata sui top di gamma della nuova Serie 8.

La nuova serie OnePlus 8 sarà presentata in live streaming il 14 aprile. Warp Charge 30 Wireless promette di ricaricare lo smartphone al 50% di autonomia in soli 30 minuti.

Al massimo della sua potenza, Warp Charge 30 Wireless può caricare un dispositivo a 30W utilizzando una serie di isolated charging pumps che assicurano una delle più alte potenze di ricarica wireless disponibili nel settore. Warp Charge utilizza un chip personalizzato per far sì che il charging dock e il telefono comunichino in maniera precisa ed efficiente.

“I nostri prodotti sono progettati per fornire una soluzione ai possibili problemi che i nostri utenti potrebbero trovarsi ad affrontare”, afferma Pete Lau, Founder and CEO of OnePlus. “Le nuove tecnologie sono implementate solo dopo essere state accuratamente testate e soddisfano i nostri standard per una user experience di alta qualità. Dopo 3 anni di ricerca e sviluppo approfonditi, riteniamo che la tecnologia sia finalmente pronta per essere messa sul mercato.”

La Serie 8 di OnePlus verrà presentata ufficialmente il 14 aprile 2020 alle ore 17:00. Per assistere all’evento di lancio online, potete visitare il sito ufficiale di OnePlus o il canale di YouTube.