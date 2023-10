Acquista un Oppo Reno e vinci biglietti per la Champions League

Dopo il lungo weekend di Campionato di Serie A, torna da domani l’appuntamento con la Champions League, con la seconda giornata della fase a Gironi.

OPPO, in qualità di Official Global Partner UEFA Champions League, lancia un’iniziativa che offre la possibilità di vincere i biglietti per una delle partite del prestigioso torneo. Da oggi fino al 31 ottobre 2023, acquistando su OPPO Store uno smartphone della Reno10 Series, o un dispositivo della serie Reno8, sarà possibile partecipare all’estrazione finale.

La serie Reno, la gamma del produttore cinese più amata dagli italiani, quella con cui l’azienda si è fatta conoscere per la prima volta nel nostro Paese, è composta quest’anno da due modelli: OPPO Reno10 Pro e Reno10.

OPPO Reno10 Pro offre funzioni fotografiche evolute, fra le quali si segnalano la presenza della stabilizzazione ottica e dell’All Pixel Omni-Direction PDAF (Phase Detection Autofocus) che assicurano stabilità nelle immagini rendendo possibile catturare foto e video nitidi anche in movimento.

Sul fronte dei video, invece, lo smartphone è in grado di realizzare clip notturne in qualsiasi condizione di scarsa luminosità in 4K. I sensori Sony, IMX709 e IMX766, integrati nella fotocamera primaria da 50 Megapixel, consentono di catturare più luce, una caratteristica importante per scattare o riprendere durante le partite di calcio notturne.

OPPO Reno10 è dotato di un’ampia batteria da 5.000 mAh e, in più, integra la tecnologia di ricarica SUPERVOOC da 67W che consente di ricaricare la batteria al 50% in soli 15 minuti, il tempo ottimale tra un tempo e l’altro.

Il dispositivo ha un peso di soli 179 grammi e uno spessore di 7,67 mm e insieme all’effetto OPPO Glow, che riduce le impronte digitali, rende il telefono piacevole e attraente. Insomma, uno smartphone perfetto per godersi una bella partita di calcio senza dover preoccuparsi del peso o dell’ingombro, con un tocco di eleganza, che non guasta mai.