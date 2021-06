Mark Zuckerberg annuncia: si potranno fare acquisti su WhatsApp

Facebook vuole aprire i propri canali di vendita attraverso le sue app per rimpiazzare i siti Web. Per questo Mark Zuckerberg ha annunciato alcune novità commerciali in arrivo su Facebook, Instagram e soprattutto WhatsApp.

WhatsApp, Marketplace e Instagram

Presto sarà disponibile una scheda “vista negozio” sulla messaggistica di WhatsApp Business che permetterà non solo di chattare con i venditori ma anche di acquistare direttamente un prodotto.



Le novità però non finiscono qui. Su Marketplace, utilizzato da 1 miliardo di persone ogni mese attraverso l’app di Facebook, “la registrazione è stata facilitata”, spiega senza fornire ulteriori dettagli.

Su Instagram, la ricerca visiva sarà migliorata per “far scoprire prodotti in base alle immagini che ci ispirano. Inoltre, il sistema pubblicitario collegato ai negozi sulle tre applicazioni tenterà anche di reindirizzarti ai negozi “scelti” per te.

È interessante notare che Facebook utilizzava i preziosi dati utente essenzialmente per due scopi: cercare di tenere l’utente connesso il più a lungo possibile e venderli allo scopo di creare annunci mirati. L’azienda californiana ora farà a meno di un intermediario (i siti web) per permetterci di acquistare direttamente all’interno dell’ecosistema.

Questi nuovi prodotti sono già disponibili negli Stati Uniti e siamo sicuri che non tarderanno ad arrivare in Italia.