Addio a Twitter, da ora ci sarà X.com

Era ormai da un po’ di tempo che Elon Musk parlava della sua idea di trasformare Twitter in X, il punto di partenza per creare un'”app di tutto”. In molti avevano immaginato che si trattasse forse di uno scherzo, o di una proposta che non aveva intenzione di mantenere, ma nel bene o nel male sembra non essere così. Da ieri, infatti, l’app ha cominciato a cambiare branding.

Chiaramente si tratterà di un mutamento graduale, ma già ci sono diverse novità. Infatti il dominio “X.com” rimanda a Twitter, e accedendo al social da desktop si può notare la scomparsa di qualsiasi tipo di uccello blu, sostituito proprio da questa lettere lettera. In effetti Musk ha annunciato che “presto diremo addio al marchio di Twitter e, gradualmente, a tutti gli uccellini”.

Il nuovo logo è stato anche proiettato sulla parete del quartier generale a San Francisco, come mostrato dalla CEO di Twitter (anzi, di X) Linda Yaccarino. Quest’ultima ha anche parlato di come l’obiettivo di X sarà quello di “creare un mercato globale per idee, beni, servizi e opportunità” attraverso l’intelligenza artificiale, in modo da far diventare l’azienda la più grande istituzione finanziaria del mondo.

Si tratta, certamente, di un obiettivo molto ambizioso, e viene da chiedere se portarlo a termine sarà realistico. Del resto sicuramente è da molto che Musk ha in mente qualcosa del genere. Basti pensare al fatto che il dominio “X.com” sia registrato ben dal lontano 1995. Si avvererà il suo sogno di creare un’app di tutto? E se si, ne sarà valsa la pena? Vedremo.